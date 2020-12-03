В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли восемь человек

На утро 3 декабря в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1 444 детей. 18 907 пациентов выздоровели (+154 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 80 лет, 80 лет, 97 лет и женщины в возрасте 47 лет и 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека. В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 49 пациентов.

Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 867. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 525 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 944 180 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 343 жителя региона, 71 895 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 456 обращений, госпитализированы 23 человека.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области