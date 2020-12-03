Новосибирские застройщики учатся работать без средств дольщиков

Компании Новосибирской области за девять месяцев 2020 года получили 12 млрд рублей кредитов по направлению деятельности «Строительство зданий и сооружений», это в два раза больше, чем за девять месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Портфель кредитов компаний, которые занимаются строительством зданий и сооружений, с начала года вырос на 38% и по данным на 1 октября 2020 года составил 19 млрд рублей.

— Объемы кредитования строительных компаний растут по мере перехода на проектное финансирование строительства жилья. Сейчас в нашем регионе более 40% площади многоквартирного жилья строится через этот механизм, с использованием счетов эскроу. Год назад доля не превышала 12%, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— При этом текущая задолженность по направлению деятельности «Строительство зданий и сооружений» существенно меньше — около 19 млрд рублей. Это связано с особенностями проектного финансирования. Банки предоставляют средства планомерно, по мере строительства домов, — пояснил Николай Морев.

Лимиты кредитных договоров, которые застройщики Новосибирской области заключили с банками в рамках проектного финансирования, превысили 41 млрд рублей.

В целом по всем направлениям деятельности и объемы кредитования бизнеса региона, и показатели кредитного портфеля показали значительно меньшие темпы роста, чем по строительству зданий и сооружений. Объемы кредитования выросли только на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а портфель — на 14% к началу года.

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