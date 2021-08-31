Как выбрать хороший внешний аккумулятор

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, на что стоит обращать внимание при выборе пауэрбанка. По его словам, у этих устройств есть несколько главных характеристик: габариты, емкость, сила тока и способ отображения заряда.

Размеры

Выбор должен зависит от того, насколько большое устройство вы можете носить с собой, учитывая, что размер устройства напрямую зависит от емкости батареи.

— Устройство, рассчитанное на большую емкость, будет и значительно больше весить. <…> Большинство устройств на рынке имеют корпуса из пластика, но встречается и алюминий, и стекло, и другие решения, которые отражаются на финальном весе устройства, — отметил Кузьменко.

Емкость

Чтобы выбрать пауэрбанк, нужно учесть емкость аккумулятора в вашем смартфоне, рекомендует эксперт. Не стоит приобретать внешний аккумулятор меньшей емкости, так как подобное решение не сильно продлит время автономной работы вашего устройства.

Кроме того, не стоит забывать о саморазрядке любых аккумуляторных батарей. Так, за год активного использования устройство может потерять до 30% от максимальной емкости заряда.

Сила тока

Если подобрать портативный аккумулятор с большей силой тока, то это может привести к пагубным последствиям вплоть до возгорания устройства. Если сила тока будет меньше, то скорость зарядки снизится.

Отображение заряда

В большинстве моделей используется светодиодная индикация, которая показывает уровень пауэрбанка, но она является малоинформативной. При этом стоит помнить, что функция отображения заряда на экране повышает конечную стоимость устройства.

Дополнительные функции

В некоторых моделях внешних аккумуляторов производители размещают разнообразные дополнительные устройства, начиная от солнечных панелей и заканчивая лазерным дальномером, сообщил эксперт Роскачества. Однако с практической точки зрения все эти дополнительные решения лишены смысла, так как уровень их исполнения весьма посредственный.