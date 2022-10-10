Экс-бухгалтеру дали 6 лет за кражу средств вкладчиков из банка

Рыбинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина работала в банке в городе Заозерном. Она признана виновной в совершении кражи (ч. 1, пп. «в», «г» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) средств вкладчиков со счетов в банке.

По данным следствия, что в период с 2013 г. по 2020 г. подсудимая, являясь бухгалтером операционного офиса одного из коммерческих банков, похитила денежные средства со счетов вкладчиков. Для этого подсудимая, имея непосредственный допуск к банковской программе по работе со счетами граждан, дистанционно заказывала от их имени выпуск банковских карт. После изготовления карт подсудимая зачисляла на них денежные средства, находящиеся на счетах, которыми распоряжалась самостоятельно. В случае снятия гражданами денежных средств злоумышленница перечисляла деньги со счетов других вкладчиков.

В результате преступных действий 22 гражданам причинен ущерб в размере свыше 13 млн рублей. Банк компенсирует потерянными средства в полном объеме, говорится в решении суда.

С учетом позиции государственного обвинителя женщине назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск банка о взыскании причиненного ущерба судом удовлетворен полностью.

Стоит отметить, что в Красноярском крае расследуется еще одно уголовное дело — в отношении бывшего кассира банка в Ачинске. По материалам следствия, она похитила 22 миллиона рублей.

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