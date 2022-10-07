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Предприниматель доплатил 18 млн рублей за импорт из Китая алмазной мозаики

  • 07/10/2022, 18:28
импорт из Китая
Предприниматель заявил ее как более дешевые декоративные изделия.

В процессе камеральной таможенной проверки импортера у красноярских таможенников возникли вопросы к отдельным декларациям на товары красноярской организации, по которым за последние 3 года она импортировала из Китая более 500 тыс. комплектов алмазной мозаики и почти 1,5 млн картин по номерам. Должностные лица таможни установили, фирма-импортер указала неверную классификацию товаров, применив меньшую ставку таможенных пошлин, чем следовало. Так, алмазную мозаику представители организации определили, как «изделия декоративные прочие», а картины по номерам — «краски в наборах».

Красноярская таможня приняла решение об изменении кода классификации товаров на верный («прочая печатная продукция») и внесении изменений в декларации. Организация доплатила в федеральный бюджет 18 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что предприниматель в Сибири был осужден за контрабанду более 6 тонн нефрита. 

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок ВЭД

Регионы: Красноярск Китай

Теги : таможня импорт из Китая алмазная мозаика


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