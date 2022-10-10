В Китае запустили лечение онкобольных по технологии новосибирских ученых

На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь (Китай), созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAF Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) на первом пациенте с онкологией (первом в этой клинике и первом в Китае). Энергия протонного пучка — 2,3 МэВ, ток — 8 мА, время облучения — 45 минут. Об этом говорится в телеграм-канале ИФ СО РАН.

В декабре 2020 года представители ИЯФ СО РАН сообщали СМИ, что монтаж установки БНЗТ, разработанной институтом, в Китае, в городе Сямынь в госпитале компании Neuboron. Научный руководитель направления «Плазма» ИЯФ СО РАН Александр Иванов говорил, что китайцы намерены как можно быстрее приступить к терапии рака у пациентов. Ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев пояснял, что БНЗТ способна помогать более чем 2 миллионам онкобольных в год при лечении глиобластомы мозга, метастаз меланомы, больших опухолей шеи и головы, менингиомы, мезотелиомы плевры, гепатоцеллюлярной карциномы, опухолей груди. Для этого, по оценкам ученого, в мире требуется более тысячи центров БНЗТ с пропускной способностью 1500 пациентов в год в каждом.

Позже представители института сообщили, что за 2022 год ИЯФ СО РАН должен создать ускорительный источник нейтронов для терапии рака и поставить его в центр Блохина. В августе 2022 новосибирские ученые заявили, что намерены полностью локализовать создание ускорителя для терапии рака.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создадут предприятие по производству оборудования для лучевой терапии рака.