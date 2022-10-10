В Китае запустили лечение онкобольных по технологии новосибирских ученых

На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь (Китай), созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAF Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) на первом пациенте с онкологией (первом в этой клинике и первом в Китае). Энергия протонного пучка — 2,3 МэВ, ток — 8 мА, время облучения — 45 минут. Об этом говорится в телеграм-канале ИФ СО РАН.
Позже представители института сообщили, что за 2022 год ИЯФ СО РАН должен создать ускорительный источник нейтронов для терапии рака и поставить его в центр Блохина. В августе 2022 новосибирские ученые заявили, что намерены полностью локализовать создание ускорителя для терапии рака.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создадут предприятие по производству оборудования для лучевой терапии рака.
Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН
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