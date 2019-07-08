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ЛДПР выдвинула Евгения Лебедева кандидатом на должность мэра Новосибирска

Его кандидатуру рекомендовал высший совет ЛДПР.
  • 08/07/2019, 15:37
ЛДПР выдвинула Евгения Лебедева кандидатом на должность мэра Новосибирска

86-я внеочередная конференция Новосибирского регионального отделения ЛДПР выдвинула 7 июля Евгения Лебедева кандидатом на должность мэра Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Евгений Лебедев – руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов города. В партии с 2009 года. Отмечается, что кандидатуру Евгения Лебедева рекомендовал высший совет ЛДПР, и делегаты конференции регионального отделения, собравшиеся в Новосибирске в воскресенье, 7 июля 2019 года, единогласно ее поддержали.

Евгений Лебедев родился 9 ноября 1978 года. Работал исполнительным директором в Кузбасском консультационном центре. В 2009 году начал и политическую деятельность, с должности заместителя координатора регионального отделения ЛДПР. С 2011 года по настоящее время – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Савельева Д.И. по работе в Новосибирской области. В 2013-2017гг – руководитель Новосибирского регионального отделения ЛДПР. С сентября 2015 года избран от партии ЛДПР депутатом Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 2

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. О желании участвовать в них уже заявили действующий глава города Анатолий Локоть, его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») , депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), самовыдвиженцы Анатолий Бабаев и Андрей Везнер. Документы на участие в выборах подали десять кандидатов.

Фото: с сайта регионального отделения партии

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