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Несмотря на рост тарифов, в некоторых регионах Сибири программа капитального ремонта домов сорвана

  • 12/09/2022, 10:02
Автор:
капитальный ремонт
В шести регионах менее половины торгов заканчиваются выбором подрядчика.

— Сейчас пересчет контрактов по заключенным договорам идет успешно. Но процесс может затормозиться на федеральном уровне. Многие считают, что раз цены на стройматериалы перестали расти, то пусть подрядчики перебиваются с теми контрактами, которые у них есть. То, что компании закупили стройматериалы по высоким ценам, никого не волнует. Если сейчас закрывать контракты без пересчета, то это приведет к еще большему сокращению количества участников торгов на капитальный ремонт домов, ухудшению финансового состояния игроков этого рынка и их банкротству, — констатировал в рамках Сибирского строительного форума координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.

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Он пояснил, что по данным НОСТРОЙ, только 1/3 из торгов на капремонт, которые в этом году объявляли регионы Сибири, закончились выбором подрядчиков. На 2/3 не было подано ни одной заявки.

— В некоторых регионах округа программа капитального ремонта домов 2022 года фактически сорвана. Нужно поддерживать подрядчиков, что-то делать с программой капремонта, — заявил он.

Член Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, представитель «ООО Мастер-Дом-Сервис» Наталья Дрыгант добавила, что сегодня 87% контрактов отыгрываются в неактуальных коэффициентах, 67% — с понижающим коэффициентом. Что касается пересмотра, то, по ее словам, только порядок расчета пересмотра цен принимался в течение полугода.

— Сейчас нам говорят, что с 1 сентября заказчик не будет принимать заявки на перерасчет. Но некоторые подрядчики, заключив контракт в начале сезона, не подавали документы, так как ожидали методики перерасчета. А сейчас нам говорят, что пересчитывать не будут, — поясняет Наталья Дрыгант. — На наш взгляд, сейчас более грамотно ограничить прием документов датой стабилизации цен на стройматериалы. Например, 1 августа. Хотелось бы смягчить этот переход, так как многие участники рынка капитального ремонта рассчитывали на эту меру поддержки.

Она также обратила внимание участников заседания на тот факт, что срок оплаты выполненных работ, к примеру в Новосибирске, составляет 210 дней.

— В условиях, когда нам говорят, что есть дефицит средств в фонде — это опасная ситуация для подрядчиков. Мы видим контракты в неактуальных ценах, плюс заказчик закрывает программы. Непонятно, как с таким сроком оплаты идти на заключение контрактов. Все это в итоге приведет к спаду интереса подрядчиков к капитальному ремонту домов, — предупредила Наталья Дрыгант.

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Какие регионы Сибири вошли в список аутсайдеров по эффективности торгов на капремонты?

По данным НОСТРОЙ, на 9 августа больше всего пересчитанных контрактов по цене более 100 млн рублей было в Иркутской области — 23, на втором месте Новосибирская область — 20. По контрактам менее 18 млн также лидирует Иркутск — 18. В Красноярске всего пересчитаны 20 контрактов.

На 31 августа больше всего опубликованных извещений о проведении торгов было в Кемеровской области — 2989, на втором месте находится Омская область — 1376, на третьем — Новосибирская область — 1132. В итоге в Кемерове заключены 647 контрактов или 21,65% от объявленных, в Новосибирске — 343 (30,3%), в Иркутске — 179 (69,92).

По доле контрактов, закончившихся выбором подрядчиков, в округе лидируют Республика Алтай (70,21%), Иркутская область и Алтайский край (61,54%). В Омской области разыграны 3,78% извещений, в Кемерове — 21,65%.

Напомним, в Новосибирской области с января 2025 года резко выросли тарифы на капитальный ремонт. Власти обещали увеличить объемы работ.

 

В июне редакция сообщала, что в Новосибирской области 57% торгов на капремонт проходят впустую. К концу августа доля пустых торгов выросла почти до 70%.

Фото предоставлено Максимом Федорченко

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь

Теги : торги капитальный ремонт господдержка


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