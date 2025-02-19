Экс-чиновника Дмитрия Лобыню освободили условно-досрочно в Новосибирске

В Новосибирске суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Лобыни, бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города.

Как сообщает «Коммерсантъ», бывший председатель комитета провёл часть своего срока в иркутской колонии строгого режима. Затем его перевели в исправительный центр Новосибирска, где, по информации издания, администрация дала ему положительную характеристику.

Напомним, в 2020 году Лобыню поймали на взятках. Он получал деньги от коммерческих организаций за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и другие услуги. Общая сумма взяток составила почти 900 тысяч рублей. Кроме того, экс-чиновника обвинили в незаконном управлении бизнесом, доход от которого составил более пяти миллионов рублей.

В 2022 году экс-чиновника приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 2 миллионов рублей. Осужденный пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Ранее редакция сообщала о том, что директора «Спецавтохозяйства» задержали за взятки в Новосибирске. Александр Южаков вымогал у местной предпринимательницы принадлежащую ей фирму.