В топ-5 регионов по объему ввода новостроек вошла Новосибирская область

Новосибирская область заняла пятое место в рейтинге российских регионов по объёму ввода новых жилых домов в январе 2025 года. Застройщики ввели 2730 квартир (139,4 тысяч квадратных метров), что на 6,5% больше, чем в январе 2024 года. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. При этом в новостройках новосибирской агломерации было продано 760 квартир и апартаментов.

— Это наименьший результат в том же месяце за последние 5 лет. Также это на 43, 4% меньше средневзвешенных продаж в январе с 2021 по 2024 гг. Даже среди лидеров продажи снизились на 39%, — констатирует эксперт. — В январе 2024 года на топ-20 лидеров по числу проданных квартир приходилось в среднем 46 лотов, в 2025 году — 28 продаж. Продажи новостроек по ДДУ были у 62 компаний, и только 43% из них смогли продать за январь больше 10 лотов.

По его словам, при сохранении текущих темпов продаж, остатков непроданных квартир в строящихся домах без учета запуска новых проектов хватит на 72 месяца или на 6 лет.

По информации One Company, в январе 2025 года в новостройках Новосибирска и области было продано еще меньше квартир — 652 на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в декабре 2024 года этот показатель составлял 1281 квартиру на 9,4 миллиарда рублей, а в январе 2024 — 1000 квартир на 6,3 миллиарда рублей. По данным экспертов компании, средняя стоимость квадратного метра в Новосибирской области увеличилась на 11,4% по сравнению с январём 2024 года — со 130,6 до 145,5 тысяч рублей.

Ранее реакция сообщала о том, что за двушку по ипотеке новосибирцы в среднем платят почти 132 тысячи рублей в месяц. Это в 3,3 раза дороже, чем аренда.