Директора «Спецавтохозяйства» задержали за взятки в Новосибирске

Директор АО «Спецавтохозяйство» (По данным сервиса Контур Фокус, главой компании является Александр Южаков. – Ред.) задержан сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержанный вымогал взятку у директора коммерческой организации, используя должностное положение. Он настаивал на передаче ему через посредника имущественных прав на принадлежащую ей коммерческую организацию, номинальная стоимость которой превышает 45 млн рублей. По требованию фигуранта женщина должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100 % ее доли на посредника.

После подписания документов на переоформление компании посредник задержан с поличным оперативными сотрудниками управления.

— Он дал признательные показания и освобожден от уголовной ответственности, — пояснили в пресс-службе УФСБ.

Руководитель АО «Спецавтохозяйство» задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, с вымогательством взятки». В ближайшее время будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения, сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

Напомним, Александр Южаков возглавил «Спецавтохозяйство» в июле 2024 года. С ноября 2019 года по июль 2024 он занимал должность директора по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого он работал топ-менеджером в различных компаниях, включая ОАО «Ростелеком».

До назначения Южакова должность руководителя регионального оператора системы обращения с ТКО в Новосибирске была вакантна несколько месяцев. Предыдущий директор Андрей Зыков был арестован в апреле 2024 по факту присвоения и растраты. К настоящему времени возбуждены три уголовных дела по аналогичной статье и с аналогичным способом совершения преступления. В декабре 2024 года начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Новосибирской области Алексей Тивяков сообщал, что Зыков свою вину признал.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» подало многомиллионный иск к МинЖХК Новосибирской области.