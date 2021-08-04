Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в районах выполнены на 68%

На сегодняшний день работы ведутся во всех районах Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального ТУАД. В лидерах по исполнению контрактов на текущий момент находится Куйбышевский район, работа там выполнена на 88 %.

— Хотелось бы выделить наиболее значимые объекты Новосибирской области, такие как ремонт дороги «Новосибирск — Кочки – Павлодар» — км 32+100 — км 36+070, км 45+208 — км 46+950 и км 53+950 — км 57+698,8 в Новосибирском районе. Работы здесь в среднем выполнены на 70 %, — прокомментировал глава ТУАД Константин Громенко. — Автомобильная дорога имеет стратегическое значение: является опорной сетью Новосибирской области и соединяет столицу Сибири с другим государством.

В 2021 году на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано выполнение работ на 69 объектах общей протяженностью 246,37 км на сумму 3,8 млрд. рублей. Из них 3 объекта капитального ремонта, 7 – строительства и реконструкции и 59 – объектов ремонта.

Что касается объектов БКД 2022 года, Константин Громенко сообщил о запланированных работах на 45 объектах общей протяженностью 159 км на сумму почти 5 миллиардов рублей.