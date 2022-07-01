«ПРОфессия железнодорожник» – номинация, посвящённая труженикам Западно-Сибирской магистрали, вновь открыта на проекте «Сибирь.ПРО»

Строительство железной дороги дало жизнь населённым пунктам и придало импульс стремительному росту промышленности сибирских территорий.

Сегодня железнодорожная отрасль по-прежнему остаётся системообразующей, во многом определяя социально-экономические перспективы для большинства регионов округа. Она обеспечивает транспортную доступность обширных земель Сибирского федерального округа, демонстрируя чёткую и слаженную работу всех звеньев магистрали.

Залог надёжного пассажирского и грузового сообщения на огромных территориях нашей страны – это, в первую очередь, добросовестный труд железнодорожников. Специалисты ежедневно выполняют свою работу на её участках, решают производственные задачи разной сложности.

«Главным капиталом железной дороги являются её сотрудники. Сегодня Западно-Сибирская железная дорога – это более 90 тысяч человек и 685 профессий. Это не только машинисты, путейцы, дежурные по станции, но и воспитатели, и учителя наших подведомственных образовательных учреждений, врачи, юристы. И каждый из них – важное звено технологии всего перевозочного процесса», – убеждён начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Так, о ветеранах отрасли и заложенных ими добрых традициях, которые сегодня имеют большую ценность для молодого поколения, а также действующих работниках Западно-Сибирской железной дороги журналисты расскажут в номинации «ПРОфессия железнодорожник». Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о тружениках магистрали, а также строительстве новых объектов железнодорожной инфраструктуры, внедрении инновационных решений на транспортной отрасли и необходимости соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

С 2016 года важной частью программы ежегодных пресс-туров «Сибирь.ПРО» стало посещение самого большого вокзала Сибири и одного из крупнейших железнодорожных вокзалов в России – Новосибирска-Главного. В ходе экскурсии журналисты традиционно знакомятся с историей строительства вокзального комплекса, осматривают экспозиции музея истории Трассибирской магистрали, узнают о современных сервисах для пассажиров и грузоотправителей.

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.