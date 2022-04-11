Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Заместителем губернатора, работающим в Москве назначен Максим Кудрявцев. Об этом глава региона объявил в начале оперативного совещания.

— Продолжит трудиться в Москве, чтобы налаживать связи в столице, — сказал Травников о Кудрявцеве.

Максим Кудрявцев сменил ранее работавшего в должности вице-губернатора Новосибирской области в Москве Василия Смирнова, который, по оценке губернатора, благополучно выстроил взаимоотношения региона с федеральным центром, в частности министерством науки и министерством обороны РФ.

Напомним, Максим Кудрявцев до прихода во власть был директором макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». В 2015 году был избран депутатом регионального парламента шестого созыва от партии «Единая Россия». В 2016 году по одномандатному округу прошёл на выборах в Госдуму РФ. Работ ал заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

— Два года для нашей культуры были самые сложные в связи с пандемией, — говорит Андрей Травников. — Но Наталья Васильевна много сделала для реализации в области нацпроекта «Культура» как в Новосибирске, так и в сельской местности. Но сейчас ее вахта в культуре закончилась, и она возвращается в образовательную сферу. Исполняющим обязанности министра культуры региона в настоящее время является Юрий Зимняков.

Второе кадровое решение касается ухода с поста главы регионального минкульта Натальи Ярославцевой, с которой, по словам губернатора, истек срок контракта.

Информация о возможном уходе Натальи Ярославцевой с поста министра культуры появилась еще в марте. На пресс-конференции губернатор эту тему комментировать отказался, напомнив, что говорит о кадровых изменениях только когда они произошли.