Упасть со стыда от сумм, заработанных учреждениями культуры города!

— У нас совершенно не выдерживает критики предпрофессиональное развитие детей. Ребенок пришел 1 сентября в кружок, позанимался, а через год пошел в другой кружок. Мы вкладываем государственные деньги в развитие талантов. Для этого нужно 7—8 лет. Если мы вкладываем муниципальные, государственные, даже личные деньги родителей, мы должны понимать, что мы в итоге хотим получить. Во-первых, получить развитие талантов. Второе, самое главное — воспитание будущих кадров культуры. К нам с луны не прилетит ни зритель, ни те, кто работают в культуре. Сегодня только 11% детей в Новосибирске заняты в предпрофильном образовании. Конечно, не за год это изменится. Конечно, мы должны сами улучшать учреждения, проводить ремонт, закупать инструменты. Если будем надеяться на один нацпроект «Культура», мы это не вытянем. Мы понимаем, что сдерживающий фактор, с одной стороны, материальная база, с другой — педагог. Поэтому здесь мы должны планомерно работать. Но здесь могу с гордостью сказать, что в Новосибирске из 900 человек, работающих в сфере культуры, 300 человек повысили квалификацию.

Есть общие проблемы, а есть то, что относится к конкретному руководителю. Я взяла цифру — сколько город тратит, и сколько заработали учреждения культуры. Я бы не ставила этот вопрос еще 2 года назад. Но сейчас есть «Пушкинская карта», к которой должны присоединиться ДК, библиотеки, музеи. Вы знаете, сколько заработали? Заработали 305 тысяч рублей! Мне от стыда упасть просто хочется. Как вам это разрешают? В вас вкладывают такие средства! Я понимаю, что учреждения в основном работают бесплатно. Но извините меня, когда я прихожу в ДК, а там шубами торгуют, я говорю: «Может, все-таки концерт сделаем, продадим билеты?» Нам государство дало деньги! В городе 120 тысяч молодых людей от 14 до 22 лет, из них всего 33 тысячи зарегистрировались на «Пушкинской карте», а это 5 тысяч государственных денег у каждого на карточке. Подключаемся учреждениями, делаем продукт (концерты, спектакли, языковые курсы, новые музейные экспозиции) — и зарабатываем деньги.

Из выступления министра на отчетном собрании по итогам работы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.