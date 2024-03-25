Экс-депутат Заксобрания Новосибирска Николай Хван погиб в ДТП

Бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван разбился в ДТП в Бердянском районе Запорожья. Авария произошла вечером 23 марта, но известно о ней стало только сейчас.
― На федеральной трассе «Новороссия» автомобиль Киа «Спортаж» врезался в военный Урал -4320. 68-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах в Запорожкой области.
После установления личности погибшего выяснилось, что он житель Москвы. Также известно, что Николай Хван являлся депутатом Заксобрания Новосибирской области 4 и 5 созывов, затем был советником главы Республики Тыва.
За рулем грузовика, с которым столкнулся «Киа» находился военослужащий из мотострелкового батальона.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Источник фото: официальный сайт zsnso.ru
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