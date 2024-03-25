Неизвестные попытались поджечь магазин для военных в Новосибирске

Ночью 23 марта неизвестные хотели устроить пожар в Новосибирске. Они попытались поджечь магазин с товарами для военных.

— В ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих. Пострадавших нет. Распространения горения внутри помещений не произошло, — отметил Виктор Орлов, глава ГУМЧС по Новосибирской области на оперативном совещании в областном правительстве.

Стоит обратить внимание, что замначальника МВД Кирилл Травин рассказал о проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан. Он подчеркнул, что на дорогах региона осуществляется контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что житель многоэтажки поджег корреспонденцию у лифта в Новосибирске.