Неизвестные попытались поджечь магазин для военных в Новосибирске

Ночью 23 марта неизвестные хотели устроить пожар в Новосибирске. Они попытались поджечь магазин с товарами для военных.
— В ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих. Пострадавших нет. Распространения горения внутри помещений не произошло, — отметил Виктор Орлов, глава ГУМЧС по Новосибирской области на оперативном совещании в областном правительстве.
Стоит обратить внимание, что замначальника МВД Кирилл Травин рассказал о проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан. Он подчеркнул, что на дорогах региона осуществляется контроль.
Ранее редакция сообщала о том, что житель многоэтажки поджег корреспонденцию у лифта в Новосибирске.
Исочник фото: freepik.com / автор — wirestock
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