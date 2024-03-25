Магнитная буря уровня G3 накроет Новосибирск 25 марта

Минувшей ночью произошёл выброс плазмы от Солнца, из-за которого началась одна из самых сильных магнитных бурь за последние 20 лет.

По словам экспертов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитной бури равен 4 из 5 возможных. Подобное возмущение, возможно, будет длиться весь день, 25 марта.

— Более сильный магнитный шторм уровня 5 из 5 наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад, — говорят в лаборатории.

В Новосибирском астрономическом сообществе в ВКонтакте говорят о том, что в Новосибирске ожидается магнитная буря уровня G3.

Ранее редакция сообщала о том, что сильная магнитная буря обрушится на жителей Новосибирска 9 марта.