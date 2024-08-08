Экс-директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич возглавил «Новапорт Холдинг»

Евгений Янкилевич покинул пост генерального директора новосибирского аэропорта Толмачево и возглавил ООО «Новапорт Холдинг». С 24 августа врио гендиректора новосибирской гавани назначена Наталья Силаева, ранее занимавшая должность первого заместителя гендиректора.

Уход Евгения Янкилевича совпал с визитом в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина. 24 июля председателю правительства РФ показывали реконструированный терминал Толмачёво. 31 июля Евгений Янкилевич вошел в состав органов управления ООО «Новапорт Холдинг», в должности временно исполняющий обязанности генерального директора. Сегодня, 8 августа, он уже в новом статусе рассказал губернатору Алтайского края Виктору Томенко о перспективах развития барнаульского аэропорта имени Германа Титова.

Евгений Янкилевич руководил новосибирским аэропортом с марта 2012 года. До назначения в Новосибирск возглавлял ООО «Аэропорт Томск».

По данным Seldon Basis, ООО «Новапорт Холдинг» образовано в 2014 году в Москве. Уставной капитал — 7,72 млрд рублей. Основной вид деятельности — аэропортовая деятельность. Компания принадлежит МКООО «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО». На данный момент «Новапорт» объединяет 26 региональных аэропортов, в 2023 году они вместе обслужили 35 млн человек. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 630, 4 млн рублей ( в 2022 году — 579,2 млн рублей), чистая прибыль — 9,2 млрд рублей (в 2022 году — 6,8 млрд рублей). В активе компании 14 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c АО «Аэропорт Толмачево» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что по итогам визита Мишустина в Новосибирск губернатор дал поручения.