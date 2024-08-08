Новосибирец голыми руками потушил горящий грузовик с боеприпасами на СВО

Боец из Криводановки Александр Арсентьев совершил героический поступок на СВО.

4 июля 2024 года в районе населённого пункта Очеретино Александр Арсентьев в составе группы выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов на линию боевого соприкосновения. Во время движения начался артиллерийский обстрел.

Из-за попадания осколка в кузов автомобиля с боеприпасами возникло возгорание. Однако Александр не растерялся и бросился тушить пламя, одновременно извлекая боеприпасы. Благодаря его действиям, боезапас был выгружен в безопасное место, а транспортное средство потушено.

Сейчас герой находится дома в отпуске.

— Когда увидите его на улице, подойдите и пожмите ему руку, — рекомендуют администраторы паблика «Криводановка и Марусино: life and news».

В комментариях к посту жители поселка оценили поступок земляка и написали, что гордятся им.

Ранее редакция сообщала о том, что проект центра реабилитации участников СВО в Новосибирске подготовят к лету 2025 года.