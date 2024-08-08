Пропавший полгода назад кот-бродяга вернулся к хозяйке в село под Новосибирском

В Новосибирской области домой вернулся 13-летний кот Тимофей, пропавший полгода назад. Животное ушло из опустевшего дома в Тогучине после того, как его хозяйка была госпитализирована.
Зная привязанность бабушки к хвостатому питомцу, его поисками занимались родственники заболевшей сибирячки. Однако разыскные мероприятия не увенчались успехом и с Тимофеем все мысленно уже попрощались.
Бродяга внезапно появился на пороге родного дома прям накануне выписки своей хозяйки.
— В общей сложности Антонина Прокопьевна после операции провела в медучреждении шесть месяцев. Накануне дня ее выписки кот неожиданно вернулся домой. Как он почувствовал скорую встречу с хозяйкой, мы не знаем, но рады возвращению и бабушки, и Тимофея, — поделилась с Тогучинской газетой внучка владелицы рыжего путешественника Татьяна.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на дереве «застряла» кошка и просидела там двое суток. За помощью в возвращении пушистой бестии ее хозяйка обратилась к спасателям.
Фото предоставлено хозяйкой Тимофея.
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