По итогам визита Мишустина в Новосибирск губернатор дал поручения

Основными объектами интереса премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который на минувшей неделе посетил Новосибирск, стали аэропорт «Толмачево», инновационная инфраструктура Академгородка и кампус НГУ. Итоги визита на оперативном совещании в правительстве региона обозначил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что все принципиальные решения для реализации этих проектов приняты. Однако, от региона также требуются дополнительные усилия.

— Пока инвесторы и федеральные органы — Минтранс РФ и Росавтодор — отрабатывают детали по развитию аэродромной инфраструктуры, нам нужно актуализировать перечень всех объектов, которые расположены вокруг «Толмачево»: автодороги, объектов логистической инфраструктуры, а также объектов размещения и проведения массовых мероприятий, — заявил Травников.

Эту работу он поручил курировать первому заместителю Владимиру Знаткову.

Напомним, уже много лет в Новосибирске обсуждается необходимость запуска аэроэкспресса из аэропорта Толмачево до вокзала Новосибирск-Главный. Также не первый год поднимается вопрос о реконструкции участка дороги Р-254 «Иртыш», который проходит рядом с аэропортом.

Что касается строительства новой очереди Академпарка, то глава региона поручил Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть возможность использования инвесторами такой меры господдержки, как промышленная ипотека.

— Речь идет о строительстве зданий, которые возводят инвесторы. С учетом ставки ЦБ кредитные ресурсы на эти цели применять сложно. Предлагаем рассмотреть такой инструмент господдержки бизнеса, как промышленная ипотека, — добавил Травников.

Напомним, в ближайшие годы Академпарк планирует расширить площади объектов в 1,8 раза, построив новые здания для резидентов площадью более 100 тыс. кв. м. Стоимость проектов в сумме составит более семи млрд рублей. Новые инфраструктурные объекты будут располагаться на трех производственных площадках: «Трапеция» на ул. Инженерной, прилегающей к технопарку, «Кампус Академпарка» в поселке Ложок и площадка на ул. Будкера.

Владимиру Знаткову, а также замгубернатора Ирине Мануйловой поручено подготовить предложения по реализации 3 и 4 очереди строительства кампуса НГУ. Напомним, сейчас идет возведение 1 и 2 очередей.

— В основном речь идет о создании новых мест в общежитиях, — напомнил губернатор. — Всех коллег также прошу посмотреть проекты Академгородка, в том числе уличные, транспортные, дорожные объекты, чтобы все синхронизировать по срокам.

К решению еще одной задачи — расширение Чуйского тракта — глава региона подключил еще одного зама Романа Теленчинова.

— Сейчас Анатолий Костылевский (Министр транспорта Новосибирской области. — Ред.) уже начал отрабатывать этот вопрос. Поручаю [Теленчинову] во взаимодействии с соседними регионами подготовить предложения по реконструкции федеральной трассы, — резюмировал Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что план переезда госкорпораций в Новосибирск и Красноярск появится осенью.