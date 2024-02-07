Экс-директор дома престарелых украла у Минтруда более полумиллиона в Новосибирске

Заельцовский районный суд Новосибирска огласил приговор экс-руководителю Новосибирского областного геронтологического центра. Наталья Громова обвинялась в хищении денег у регионального Министерства труда и соцразвития.

Судом было установлено, что Громова, используя свое служебное положение исполняющего обязанности директора ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», присвоила вверенные ей бюджетные деньги, принадлежащие Министерству в сумме 518 472 рубля. Хищения были совершены ею в период с 1 октября 2019 по 20 июля 2020 и в период со 2 декабря 2020 по 31 мая 2021.

— Гражданский иск Министерства труда и социального развития Новосибирской области удовлетворен частично. В счет возмещения материального ущерба с Громовой взыскано 354 998 рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главе строительной компании «СибРегионСтрой» Юрию Белорыбцу, осужденному за хищение 152 миллионов рублей у правительства региона, отказали в досрочном освобождении.