Завершилось обсуждение дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера в Новосибирске

Подведен итог общественного обсуждения дизайн-проекта по благоустройству Нарымского сквера.
Жители Новосибирска активно задавали вопросы по поводу размещения различных элементов в сквере, оставляли комментарии. Так, например, один из жителей попросил при реновации сквера учесть ограничения в передвижении инвалидов.
— Установку подъемника надо предусмотреть с таким учетом, чтобы не допустить перекрестного столкновения инвалидов с клиентами ресторана при необходимости эвакуации последних, — говорится в предложении.
Разработчики проекта учли такое пожелание.
Также многих жителей волновал вопрос малого количества крупных деревьев, которые планируется высадить в сквере. В комментарии разработчики дизайн-проекта пояснили, что для большого количество крупных деревьев на площадке просто не хватит места.
Все предложения и комментарии к ним можно посмотреть здесь.
Итоговый дизайн-проект благоустройства территории размещен на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «проекты» под номером 51.
Ранее редакция сообщала о том, что дизайн-проект Нарымского сквера предлагают оценить новосибирцам.
Фото со страницы дизайн-проекта на портале Зеленый Новосибирск
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