Завершилось обсуждение дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера в Новосибирске

Подведен итог общественного обсуждения дизайн-проекта по благоустройству Нарымского сквера.

Жители Новосибирска активно задавали вопросы по поводу размещения различных элементов в сквере, оставляли комментарии. Так, например, один из жителей попросил при реновации сквера учесть ограничения в передвижении инвалидов.

— Установку подъемника надо предусмотреть с таким учетом, чтобы не допустить перекрестного столкновения инвалидов с клиентами ресторана при необходимости эвакуации последних, — говорится в предложении.

Разработчики проекта учли такое пожелание.

Также многих жителей волновал вопрос малого количества крупных деревьев, которые планируется высадить в сквере. В комментарии разработчики дизайн-проекта пояснили, что для большого количество крупных деревьев на площадке просто не хватит места.

Все предложения и комментарии к ним можно посмотреть здесь.

Итоговый дизайн-проект благоустройства территории размещен на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «проекты» под номером 51.

Ранее редакция сообщала о том, что дизайн-проект Нарымского сквера предлагают оценить новосибирцам.