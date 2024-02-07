Рак заподозрили у 222 жителей Новосибирска

В процессе акции «Онкологическая суббота» у 222 жителей Новосибирска выявили признаки рака. Обследования прошло почти 4,4 тысячи человек.

— Врачи и профильные специалисты провели 7 618 консультаций, выполнено различных исследований — 9 143, — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.

Чаще всего преобладали новообразования кожи. Также обнаружены опухоли молочной железы, колоректальной области.

Для подтверждения диагноза всех пациентов направили на дополнительные исследования.

Стоит отметить, что у 200 жителей выявлены другие серьезные заболевания, например, гипертония и сахарный диабет.

Ранее редакция сообщала о том, что пятилетнюю девочку с червем в мозгу спасли хирурги в Новосибирске.