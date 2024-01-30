Экс-главе СибРегионСтроя отказали в досрочном освобождении в суде Новосибирска

Первомайский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя строительной компании, похитившего у регионального правительства более 152 миллионов рублей.

— Заседание проходило в закрытом режиме, присутствовал лишь адвокат осужденного. Суд отказал Юрию Белорыбцу в удовлетворении ходатайства, — сообщили в пресс-службе суда.

Экс-глава строительной компании «СибРегионСтрой» был осужден в феврале прошлого года за мошенничество в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, с июля 2008-го по сентябрь 2012 года путем завышения объемов выполненных работ и снижения себестоимости расходных материалов для строительства железнодорожных путей промышленно-логистического парка. Работы выполняло ООО «СибРегионСтрой», которой руководил Белорыбец. Таким образом им было похищено более 152 миллионов рублей правительства Новосибирской области.

Как только коммерсант понял, что «запахло жареным», он выехал из страны. Белорыбец был объявлен в международный розыск и задержан в декабре 2017 года в аэропорту Фрнакфурт-на-Майне в Германии.

Приговором Железнодорожного районного суда Юрия Белорыбца признали виновным. Ему было назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В счет возмещения материального ущерба в пользу регионального правительства с Белорыбца взыскали 152 842 454 рубля.

Однако осужденный не возмещает ущерб по причине своей «безработности» в местах лишения свободы. Администрация исправительного учреждения сообщила суду, что Белорыбец учится на электрика.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший председатель СО РАН Александр Асеев попросил суд об отсрочке штрафа в полмиллиона рублей, назначенного ему судом.