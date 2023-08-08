Экс-директор «Экологии-Новосибирск» заплатит 10 млн штрафа

Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве регоператора постановил взыскать с Ларисы Анисомовой штраф в размере 10,1 млн рублей. Данное решение опубликовано на официальном сайте суда.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась крупным региональным оператором по утилизации ТБО в Новосибирской области. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. А уже в мае суд арестовал имущество Группы «ВИС», в которую входила «Экология-Новосибирск». на 880 млн рублей.