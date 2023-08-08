Жители Кудряшовского требуют ареста подрядчика, из-за которого погиб 9-летний мальчик

Жители Кудряшовского написали петицию с обращением к руководителю СК в городе Обь, где выразили свое недовольство тем, что суд оставил на свободе подозреваемого в смерти 9-летнего мальчика.

— Мы не согласны с решением об освобождении в зале суда Евгения Колчина, как подозреваемого в преступлении. Просим изменить меру пресечения на заключение под стражу до полного расследования. Также просим гласности в рассмотрении данного судебного разбирательства, — говорится в обращении.

Кроме того, жители призывают Следственный комитет проверить на территории поселка опасные и несанкционированные раскопки, строительные ямы, которые могут угрожать жизни и здоровью детей.

И если с последней просьбой все понятно, то по факту ареста в СК вряд ли смогут помочь кудряшовцам. По закону подобные решения может опротестовать только прокуратура.

Напомним, 1 августа 9-летний мальчик провалился в коллектор на территории строительной площадки в дачном поселке под Новосибирском. Брат пытался вытащить ребенка, но не смог. На следующий день следователи задержали подозреваемого — заместителя директора подрядной организации. На избрании меры пресечения адвокат подрядчика попросил сделать заседание закрытым от прессы, опасаясь за безопасность своего подзащитного. Суд не стал арестовывать Евгения Колчина, избрав для него запрет определенных действий.