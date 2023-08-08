Мотоциклист попал в ДТП на левом берегу Новосибирска

Вечером 8 августа на улице Карла Маркса произошло тройное ДТП с участием мотоциклиста. Пострадавшего 34-летнего байкера увезли в больницу.

— На территории Ленинского района у дома 15 по улице К.Маркса, водитель Фольксваген Поло при повороте налево совершил столкновение с попутным мотоциклом Кавасаки, который обгонял транспортное средство по встречной полосе. После этого Фольксваген совершил наезд на стоящий Мерседес, —сообщили в ГИБДД по городу Новосибирску.

Сейчас автоинспекторы на месте аварии устанавливают виновника произошедшего и все обстоятельства столкновения.