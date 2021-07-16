Пожары в Новосибирске и окрестностях города попали в мобильное приложение

В 2019 году специалисты компании CityAir (входит в ГК «Тион») создали мобильное приложение AirVoice, отслеживающее качество воздуха. Сегодня на карте прописан новый слой с информацией о пожарах: тепловые аномалии фиксируются из космоса спутниками NASA. Это могут быть пожары, действующие вулканы, промышленные объекты и другие сильно нагретые области. На карте отображаются объединенные данные за последние 48 часов, предоставляемые NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) — проектом, реализуемым на инфраструктуре NASA Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).

— Каждая красная термоточка обозначает территорию площадью примерно в 1 кв. км. Карта обновляется раз в сутки. На сегодняшний день это самая актуальная информация по пожарам, зарегистрированная спутниками, — сообщают в пресс-службе компании.

Разработчики уверены, что эта программа позволит новосибирцам получать актуальную информацию о причинах загрязнения воздуха в городе.

Напомним, что МЧС России в 2020 году разработало ведомственное приложение «Термические точки» для «ликвидации возгораний в природной среде в кратчайшие сроки и минимизации риска перехода огня на населенные пункты, а также оперативного принятия управленческих решений». Как утверждают в ведомстве, оно позволяет сократить время доведения до сил российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) информации об очагах горения, получаемой посредством космического мониторинга. Но приложение «Термические точки» доступно только для МЧС.

По мнению сотрудника МЧС, программа, разработанная CityAir, к которой может подключиться население через мобильный телефон, также может быть полезна службе.

— Сейчас много неравнодушных людей, которые следят за состоянием окружающей среды. К примеру, сидишь ты на даче, зашел в приложение, а в 3 км от тебя что-то горит — можно своевременно сообщить сотрудниками МЧС, и не будет никаких тяжелых последствий. Безусловно, нужная программа, просто пользоваться правильно надо, — рассуждает собеседник редакции.

Компания CityAir является разработчиком и производителем оборудования и платформ для построения сетей мониторинга качества воздуха. В России компания оказывает услуги в соответствии с лицензией Росгидромета, станции мониторинга CityAir зарегистрированы в государственном реестре средств измерения. Платформа AirVoice предоставляет жителям городов данные о качестве воздуха (индекс загрязнения в режиме реального времени, экологический профиль города и др.), ее назначение — оцифровать качество воздуха во всем мире и сделать соответствующую информацию доступной и понятной. Сегодня на открытую карту на сайте airvoice.io и в приложение AirVoice передается информация с собственных станций мониторинга CityAir в 10 городах России и Европы.