— Согласно данным большинства исследований, около 92% пользователей перед совершением покупок в интернете изучают отзывы — по сути, рекомендации и рейтинги стали аналогом сарафанного радио. Если среди знакомых нет тех, кто искал репетитора по китайскому или костюм снежинки для ребенка, то среди десятков миллионов пользователей онлайн-платформ всегда найдутся те, кто уже протестировал качество товара или услуги.

Пользователи «Авито» охотно ставят оценки и делятся впечатлениями о взаимодействии с продавцами и мастерами — как негативными, так и позитивными. При этом крупные маркетплейсы являются, пожалуй, одним из наиболее объективных источников информации: так, на нашей платформе все отзывы проходят проверку системы модерации, и просто удалить негативный отзыв, как, например, в социальных сетях, не получится. Мастерам и компаниям не всегда удобно просить у клиентов оставить отзывы, поэтому «Авито» позволяет упростить и автоматизировать этот процесс. В диалоге с покупателем или заказчиком есть кнопка «Запросить отзыв», предприниматель может нажать на нее, клиент получит предложение оставить отзыв от платформы.

Чтобы получать положительные отзывы, важно обсуждать все детали сделки на берегу — так у клиента изначально будут верные ожидания, а мастер или продавец, готовый ответить на все вопросы, вызывает больше доверия. И, конечно, важно делать чуть больше, чем от вас ожидают: открытка или конфета в посылке с товаром, дополнительные материалы по итогам урока и другие приятные мелочи помогут увеличить число позитивных откликов.

Работа с отзывами одинаково важна как для крупных компаний, так и для небольших магазинов и частных мастеров. Но если крупный бизнес давно это осознал и, как правило, стремится оперативно реагировать на отклики в интернете, то небольшие компании делают это не всегда или реагируют только на самые резонансные сообщения, зачастую довольно эмоционально. Чтобы этого избежать, лучше заранее прописать скрипты реагирования на возможные отзывы: в какой ситуации нужно поблагодарить, в какой — извиниться, а что лучше оставить без внимания, чтобы не усугублять ситуацию.

Если клиент остался недоволен и написал об этом, не игнорируйте такие отзывы — ситуации бывают разные, и важно уметь их разрешать. Многие клиенты обращают внимание именно на вежливость, умение предпринимателя договариваться даже в моменты конфликта. Не бойтесь признавать ошибки. Проанализируйте причины сложившейся ситуации: если критика конструктивна и возникла по причине недоработки с вашей стороны, нужно понять, можете ли вы исправить ситуацию (заменить товар, переделать работу). Если нет — клиенту можно предложить скидку на следующий заказ.

Помните, что все отклики, в том числе негативные, можно использовать в качестве рабочего инструмента, помогающего повысить качество ваших услуг и поднять вашу репутацию в глазах клиентов. Зачастую именно те заказчики, которые обратились в компанию с претензией и получили быстрое решение своей проблемы, впоследствии становятся настоящими «адвокатами бренда».

Фото предоставлено пресс-службой Авито