Экс-директора «Татышев-парка» в Красноярске арестовали

– По представлению прокурора бывшему директору МАУ «Татышев-парк» Сергею Васильеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 5 февраля 2023 года, – говорится в распространенном сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Уголовное дело находится на особом контроле прокуратуры.

По версии следствия, Васильев, который руководил парком с марта 2021 по октябрь 2022 года, летом этого года получил взятку в размере 200 тыс. рублей от директора ООО «Сибирский теплый дом». Позже прокуратура заявила, что есть сведения как минимум еще об одном факте получения взятки в размере 800 тыс. рублей.