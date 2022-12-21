Единое социальное пособие в области будут получать около 170 тыс человек

На сессии регионального парламента Новосибирской области в двух чтениях принят законопроект, изменяющий порядок выплаты социального пособия. Областное законодательство приведено в соответствие с федеральным.
— Раньше мы платили пособия по категориям: от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 17 лет, а также женщинам на ранних сроках беременности. Сейчас с 1 января это будет единое пособие. При 50% выплате на ребенка в области будет выплачиваться 7600 рублей, при 75% — 11400, при 100% — 15226. На взрослого — 14724 рубя, — сообщил председатель комитета по соцполитике регионального парламента Игорь Гришунин.
По предварительной оценке, в 2023 году единое пособие в области будут получать 165-170 тыс человек. Из областного бюджета на эти цели в 2023 году предусмотрена выплата в размере 14 млрд рублей, остальные — из федерального бюджета.
Министр соцразвития области Елена Бахарева уточнила, что предусмотрен переходный период вступления закона в силу — до 2025 года. То есть, граждане могут получать уже назначенные выплаты по старому механизму, либо подать заявление, чтобы денежная выплата начислялась через единый социальный фонд. В частности, на первом этапе Минсоцразвития передает в фонд информацию о 20 тыс получателях пособий.
— Никто не утрачивает право на получение пособия, — подчеркнула Бахарева. — Единое пособие — это очередной этап по переходу на новый формат предоставления мер поддержки. При этом теперь его можно будет получать только тем, кто подходит под критерий нуждаемости.
Минтруда РФ, единое социальное пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.
Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет.
При этом:
Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.
Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей.
При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.
Ранее редакция сообщала о том, что в России cупруги стали чаще подавать на развод в надежде получить пособие.
Фото: pixabay.com — shelleywiart
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