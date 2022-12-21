Единое социальное пособие в области будут получать около 170 тыс человек

На сессии регионального парламента Новосибирской области в двух чтениях принят законопроект, изменяющий порядок выплаты социального пособия. Областное законодательство приведено в соответствие с федеральным.

— Раньше мы платили пособия по категориям: от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 17 лет, а также женщинам на ранних сроках беременности. Сейчас с 1 января это будет единое пособие. При 50% выплате на ребенка в области будет выплачиваться 7600 рублей, при 75% — 11400, при 100% — 15226. На взрослого — 14724 рубя, — сообщил председатель комитета по соцполитике регионального парламента Игорь Гришунин.

По предварительной оценке, в 2023 году единое пособие в области будут получать 165-170 тыс человек. Из областного бюджета на эти цели в 2023 году предусмотрена выплата в размере 14 млрд рублей, остальные — из федерального бюджета.

Министр соцразвития области Елена Бахарева уточнила, что предусмотрен переходный период вступления закона в силу — до 2025 года. То есть, граждане могут получать уже назначенные выплаты по старому механизму, либо подать заявление, чтобы денежная выплата начислялась через единый социальный фонд. В частности, на первом этапе Минсоцразвития передает в фонд информацию о 20 тыс получателях пособий.

— Никто не утрачивает право на получение пособия, — подчеркнула Бахарева. — Единое пособие — это очередной этап по переходу на новый формат предоставления мер поддержки. При этом теперь его можно будет получать только тем, кто подходит под критерий нуждаемости.

По данным Минтруда РФ , единое социальное пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет.

При этом:

50% — базовый размер выплаты;

75% — назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;

100% — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

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