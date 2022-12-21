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Заксобрание Новосибирской области и Мосгордума подписали соглашение о сотрудничестве

  • 21/12/2022, 11:30
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соглашение о сотрудничестве Мосгордумы и Заксобрания Новосибирской области
Новосибирские депутаты уже отметили интересный опыт коллег в транспортной сфере и ЖКХ.

— Соглашение о сотрудничестве между Законодательным  Собранием Новосибирской области и Московской городской Думой было подписано 5 декабря 2022 года. Свои подписи под ним поставили председатель регионального парламента Андрей Шимкив и председатель Мосгордумы Алексей Шапошиков. Соглашение направлено на установление и развитие межпарламентских связей, — сообщил на сессии Заксобрания вице-спикер Владимир Карпов, добавив, что сейчас на сессии депутаты должны утвердить этот документ.

Андрей Шимкив пояснил, что если у комитетов регионального парламента есть интерес к изучению опыта столичных коллег, то можно организовать встречи.

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— Транспортники уже встречались с коллегами из Мосгордумы, посмотрели работу учреждений Москвы и отметили, что многое можно взять на вооружение, — добавил он. — И вопрос тут не только в наличии денег, но и в том, как выстроена система работы по направлениям. Есть много интересного, что нам можно взять на вооружение.

Депутат, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агенко отметил, что первый раз делегация депутатов регионального парламента выезжала в Мосгордуму в 2020 году. Тогда его заинтересовал опыт решения вопросов не только в транспортной отрасли, но и в сфере ЖКХ.

— Конечно, они работают размашисто. Но это такой субъект РФ на территории которого находится президент и правительство. Они могут запускать интересные инициативы, которые мы можем также использовать. Кроме того, арбитражные суды смотрят на правоприменительную практику Мосгордумы. Уверен, это полезное соглашение, которое нужно использовать в работе, —  резюмировал Агеенко.

За утверждение соглашения о сотрудничестве присутствовавшие на сессии депутата проголосовали единогласно.

 

Ранее редакция сообщала о том, что информацию о доходах депутатов могут закрыть. 

Фото из телеграм-канала Мосгордумы

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Москва

Теги : соглашение о сотрудничестве Мосгордумы и Заксобрания Новосибирской области депутаты


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