Роспотребнадзор озвучил антиковидные меры в школах в новом учебном году

Рекомендации, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Таким образом, ученики продолжат посещать занятия, но при этом почти не будут покидать классы. Им предстоит ходить в столовую по графику и каждый день измерять температуру. Для вечерних и дополнительных занятий запрещено формировать группы из учеников разных классов. Не дозволяются спортивные мероприятия на открытом воздухе. В санузлах должны быть антисептики и мыло, все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции. Если у учащегося замечены признаки ОРВИ, его следует немедленно изолировать. Также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить число школьников в одном классе.

По информации «Известий», полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации могут открыть учебный год в традиционном формате (в прошлом учебном году в ряде регионов старшеклассники были переведены на дистанционное обучение).