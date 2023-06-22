Экс-директору театра Красный факел Александру Кулябину продлили домашний арест

Центральный районный суд города Новосибирска продлил срок домашнего ареста экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Об этом сообщается на странице группы «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.06.2023 продлён срок домашнего ареста в отношении Кулябина А.П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата), до 23.08.2023, с сохранением ранее установленных запретов, — говорится в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, он подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Как уточнили в прокуратуре, сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей.

Напомним, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин уволился 23 декабря 2022 года. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. 27 декабря, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу нового руководителя театра. Директором была назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

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