Птицефабрика Улыбино банкротит сразу две компании

В арбитражный суд Новосибирской области поступило два иска птицефабрики «Улыбино» (Искитим) к ООО «Сибирьгазстрой» и ООО ДСК «Стабилизация» о несостоятельности. В них указаны требования на 18,4 млн рублей и 15,5 млн рублей соответственно.

Основания для взыскания не указываются. Заявления поступили в суд 20 июня, решение о принятии их к производству еще не опубликованы.

Следует отметить, что споры между компаниями длятся не один год.

Между птицефабрикой «Улыбино» и ООО «Сибирьгазстрой» в 2018 году был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. В 2020 году ООО «Сибирьгазстрой» подало исковое заявление о взыскании задолженности за выполненные работы с птицефабрики «Улыбино». Позже исковые заявления в суд уже поступали от птицефабрики. В качестве требований в них указывались взыскание неустойки, неосновательного обогащения, взыскание убытков и прочее.

Спор между птицефабрикой «Улыбино» и ООО ДСК «Стабилизация» берет начало в 2018 году, когда между птицефабрикой и ответчиком был заключен договор подряда, предметом которого являлось выполнение работ по стабилизации грунта на объекте стройки «Птицефабрика по выращиванию и откорму утки Пекинской породы STAR 53 тяжелой». В 2020 году птицефабрика обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к компании о взыскании неосновательного обогащения 11,7 млн рублей и выиграла суд.

По данным Seldon Basis, птицефабрика «Улыбино» начала работать в Новосибирской области в конце 2019 года, занимается производством мяса утки. Инвестиции в проект составили 4,2 млрд руб. «Улыбино» входит в агрокомплекс бизнесмена Вадима Степуры (ему принадлежит 60% УК), объединяющий комбикормовый завод «Вега» (принадлежит 40% УК), завод по производству кормов и премиксов «32 Зернопродукт», зерновой элеватор и ТД «Искитимские корма». Руководителем является Максим Речкунов. По данным финансовой отчетности за 2022 год ООО Птицефабрика «Улыбино» получила 31,1 млн рублей чистого убытка при выручке 1,5 млрд рублей.

ООО «Сибирьгазстрой» образовано в 2000 году в городе Новосибирске. УК — 12,5 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Согласно сайту Seldon Basis, руководителем и учредителем компании с 10 января 2022 года значится Сен Доминик, Пьер. До января 2022 года учредителем являлся предприниматель Федот Сураев.

ООО ДСК «Стабилизация» образовано в 2015 году в Новосибирске. УК — 10 тысяч рублей. Директор Виктор Зуев. Ему же принадлежит 50% УК компании. Соучредителями являются Евгений Марущенко и Алексей Феденюк. Им принадлежат по 25% УК. Основной вид деятельности компании строительство жилых и нежилых помещений. Выручка за 2021 год — 10,78 млн рублей, чистый убыток — 661 тыс рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Улыбинская птицефабрика планирует вывести собственную породу пекинской утки.