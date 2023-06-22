Минтруд изменит порядок страховых выплат для работающих мам

В пресс-службе Минтруда сообщили, что во время отпуска по уходу за ребенком женщины будут вправе устроиться на работу к другим работодателям и параллельно получать пособие. При этом гарантия, что за мамой сохранится рабочее место у прежнего работодателя, останется неизменной, добавили в ведомстве.

В настоящее время, согласно закону, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается, если родитель работает неполный день. Вместе с тем, размер данного пособия напрямую зависит от размера зарплаты матери за два года до рождения ребенка.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, соответствующие поправки были разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Они призваны сохранять такие выплаты за родителями, даже если взявшие отпуск по уходу за ребенком мама или папа, досрочно вернулись к работе на полный день, отметил Котяков.

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