Экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов задержан по подозрению в хищении госсубсидий

Утром, 29 марта, стало известно о задержании бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Экск-руководителя подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделялись на развитие физкультуры и спорта в регионе.
Источник Infopro54 в силовых структурах пояснил, что Перлов сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для олимпийского чемпиона.
Источник фото: novosib-sport.ru
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