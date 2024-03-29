Экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов задержан по подозрению в хищении госсубсидий

Утром, 29 марта, стало известно о задержании бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Экск-руководителя подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделялись на развитие физкультуры и спорта в регионе.

Источник Infopro54 в силовых структурах пояснил, что Перлов сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для олимпийского чемпиона.