S7 Airlines переходит на летнее расписание

С 31 марта S7 Airlines переходит на летнее сезонное расписание. Оно будет действовать до 26 октября. Авиакомпания расширяет географию полетов и в этот период будет выполнять рейсы по 126 направлениям в 75 городов России и мира.

— Наряду с традиционно популярными зарубежными маршрутами для отдыха в Анталию и Стамбул из Москвы и Новосибирска, с началом летнего сезона появится больше возможностей для путешествий в Азию. Будут возобновлены рейсы из Новосибирска и Владивостока в Шанхай, а также из Владивостока в Пекин. Международные рейсы из Новосибирска, Иркутска, Владивостока имеют удобные стыковки с внутренними рейсами», — рассказал директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

По его словам, на летнее время авиакомпания увеличивает частоту рейсов до Горно-Алтайска, который является одним из любимых направлений для отдыха. На маршруте Москва – Горно-Алтайск будет выполняться пять рейсов в неделю, из Новосибирска— два раза в неделю.

Кроме того, открываются новые региональные маршруты. В летнем сезоне появится прямой регулярный рейс из Красноярска в Братск, возобновятся перелеты из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск и из Новосибирска в Калининград и Махачкалу.

Также S7 Airlines увеличивает количество рейсов и в Среднюю Азию. Авиакомпания возобновляет полеты из Новосибирска в Иссык-Куль (Кыргызстан) и увеличивает количество рейсов по направлению Москва – Ургенч (Узбекистан). Также этим летом появится новый рейс из Москвы в Усть-Каменогорск (Казахстан).

В 2023 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 15,9 млн пассажиров.

Ранее редакция сообщала, что S7 возвращается в Новосибирск: авиакомпания сокращает экипажи и перевозит Эмбраеры.