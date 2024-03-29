Международный турнир по хоккею в Новосибирске

В Новосибирске состоится международный турнир по хоккею, в котором примут участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также сборная игроков студенческой лиги.

Соревнования пройдут на новой арене с 25 по 28 апреля.

Расписание турнира «Кубок будущего» уже опубликовано на сайте Федерации хоккея России.

25 апреля в 15:30 состоится матч между сборными Казахстана и Беларуси, а в 19:30 — между сборными России U20 и командой студенческой лиги.

26 апреля запланированы игры Беларусь — СХЛ в 15:30 и Россия — Казахстан в 19:30. 27 апреля пройдет турнир 3х3. 28 апреля сборная Казахстана сыграет с командой студенческой лиги в 13 часов, а Россия встретится с командой Беларуси в 17 часов.

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