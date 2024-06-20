Экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Перлов не смог выйти из СИЗО

Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов экс-гендиректора новосибирского футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Они просили изменить меру пресечения для Андрея Перлова, который был взят под стражу после задержания.

Однако суд оставил меру пресечения без изменений. Таким образом, Андрей Перлов останется в СИЗО до 23 июля 2024 года.

Напомним, что Перлова обвиняют в хищении денежных средств, которые были выделены Министерством спорта Новосибирской области на развитие футбольного клуба «Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова перевели в лечебно-исправительное учреждение.