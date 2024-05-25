Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова перевели в лечебно-исправительное учреждение

Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова перевели из СИЗО в лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН № 10.

По словам его адвоката Геннадия Шишебарова, это «тревожная новость».

— ЛИУ-10 — это межобластная больница для больных активной формой туберкулеза. Здесь же проходят лечение и от других заболеваний лица, заключенные под стражу, а также осужденные к лишению свободы, — написал Шишебаров.

Напомним, что Андрея Перлова задержали 28 марта этого года. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая. Его обвиняют в мошенничестве.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова взяли под стражу в суде.