Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова перевели в лечебно-исправительное учреждение

Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова перевели из СИЗО в лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН № 10.
По словам его адвоката Геннадия Шишебарова, это «тревожная новость».
— ЛИУ-10 — это межобластная больница для больных активной формой туберкулеза. Здесь же проходят лечение и от других заболеваний лица, заключенные под стражу, а также осужденные к лишению свободы, — написал Шишебаров.
Напомним, что Андрея Перлова задержали 28 марта этого года. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая. Его обвиняют в мошенничестве.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова взяли под стражу в суде.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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