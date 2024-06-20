Рост просрочки по ипотеке ускорился в Новосибирской области

Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам на 1 мая в Новосибирской области составил 231 млн рублей (на начало года 202 млн рублей). За 4 месяца 2024 года просрочка в регионе выросла на 14%. Для сравнения, за 12 месяцев (май 2023-апрель 2024) динамика роста просрочки также составляла 14%. По объему просрочки Новосибирская область входит в топ-10 регионов РФ, находится на 5 месте. Еще месяц назад у региона было 7 место.

В десятку так же попал Красноярский край, 8 место — 168 млн рублей. Рост просрочки в этом регионе с начала года составил 17%, за 12 последних месяцев — 53%.

— Двукратная разница в ставках между субсидируемыми программами (до 8% годовых) и базовыми рыночными (до 20% годовых) привела к всплеску проблемных ипотек среди инвестиционных покупателей. Высокие ставки делают невозможным быструю продажу данных квартир на свободном рынке, — комментируют аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В компании отметили, что рост просроченной задолженности по ипотеке на «первичке» ускорился во втором полугодии 2023 года после августовского повышения рыночных ипотечных ставок.

— При пересмотре условий программ субсидирования выдача новых ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья может снизиться, а проблемные кредиты будут накапливаться, и доля просроченных кредитов будет расти, — прогнозирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По оценке эксперта, совокупная накопленная просроченная ипотека на первичном рынке жилья формируется из локальных трудностей конкретных заёмщиков. После ввода дома в эксплуатацию и оформления прав собственности кредит переклассифицируется в категорию «вторичного» рынка, снижая показатель проблемности в сегменте «на стройку» и увеличивая на «вторичке».

— Здесь заложен фундамент проблем: текущие рыночные ставки делают невозможным продажу проблемной стройки новым покупателям с одобренной льготной ипотекой, равно как нет и очереди из покупателей при переходе данной квартиры во вторичный сегмент, на нём ставки ещё выше, — рассуждает Денис Аксёнов. — Отсутствие спроса порождает накапливание проблем на рынке общего ипотечного кредитования.

Ранее редакция сообщала о том, что у застройщиков Новосибирска зависло более 24 тысяч непроданных квартир.