Экс-глава Чанов лишился прав за вождение в пьяном виде

Экс-глава рабочего поселка Чаны Сергей Горбовский признан виновным в управлении транспортным средством в пьяном виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и лишен прав на 1 год 6 месяцев. Он должен заплатить штраф в размере 30 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба Чановского районного суда Новосибирской области.

— Горбовский Сергей Алексеевич 2 марта 2023 года в 1 час. 20 мин. в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области по ул. Ленина был остановлен сотрудниками ДПС. Процедуру освидетельствования с помощью прибора «алкотектор Юпитер» он прошел добровольно в присутствии двух понятых, — говорится в сообщении.

У Горбовского было установлено состояние алкогольного опьянения, его отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2121 и составили протокол об административном правонарушении.

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