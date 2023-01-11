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Украсив свою «ласточку», можно лишиться водительских прав на 1,5 года

  • 11/01/2023, 13:34
Автор:
новые штрафы для водителей
Уже с 12 января сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили за нестандартное нарушение.

В последнее время автолюбители все чаще наносят на свои машины цветные полосы или добавляют логотип компании, в которой они работают. Это не запрещено законом, но есть нюанс. Если полосы будут определенного цвета, это может привести к неприятным последствиям для автовладельца

Начальник ГИБДД Михаил Черников рассказал PRIMPRESS, чем грозит такое нарушение.

— Если белый автомобиль обклеить синими полосами по бокам, а также нанести их на багажник и капот, автомобиль визуально начнет напоминать патрульную машину ГИБДД. И если инспектор увидит на дороге такую машину, он обязательно ее остановит, — привел пример Черников. — В этом случае гражданина ждет лишение прав на срок от года до полутора лет.

При этом доказать свою невиновность владельцу такой машины будет очень сложно, добавил глава ГИБДД, так как одно слово сотрудника дорожной полиции будет иметь большой вес в суде.

Ранее редакция сообщала, что с 11 января водителей будут штрафовать за выброшенный из машины в неположенном месте мусор.

Фото: pexels.com — Waldemar Brandt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : штрафы для водителей новые штрафы ГИБДД автолюбитель


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