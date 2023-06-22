Разлив нефтепродуктов ликвидировали спасатели на акватории реки Обь

Тренировка по ликвидации разлива нефтепродуктов прошла в филиале ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС». Задачей учений стала проверка готовности сил и средств экстренных служб к локализации и ликвидации разлива нефти.

Напомним, что 12 июня в Иркутской области столкнулись два танкера. Из одного в реку Лена хлынул бензин. Был введен режим ЧС муниципального масштаба. В Новосибирске учения прошли по похожему сценарию. Спасатели МАСС с помощью катеров развернули на реке боновые заграждения, имитируя отсечку нефтяного пятна.

— На берегу была установлена ёмкость для временного хранения собранных нефтепродуктов. С моторной лодки и с берега спасатели осуществили нанесение сорбента на условную плёнку нефтепродукта, — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала об учениях, которые прошли на Новосибирском заводе химконцентратов.