В Куйбышеве прощаются с погибшим на СВО выпускником школы-интерната

В городе Куйбышев Новосибирской области началось прощание с участником специальной военной операции. Дмитрий Бродников родился 12 апреля 1996 года. Окончил школу-интернат, сельскохозяйственный техникум. Отслужил в рядах российской армии. Об этом сообщает администрация Куйбышевского района.

— Был скромным и добропорядочным человеком, всегда готовым прийти на помощь, — говорится в сообщении администрации.

В октябре Дмитрий Бродников был призван в рамках частичной мобилизации. 8 июня 2023 года молодой человек геройски погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции.