Экс-глава Искитимского района Олег Лагода выступил в суде с последним словом

Бывший глава Искитимского района Олег Лагода выступил в суде в последним словом. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда Новосибирской области.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

— Он заявил суду о своей невиновности, о том, что считает свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не доказанной и просил его оправдать, — говорится в сообщении суда.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

По версии следствия, 5 июня 2013 года обвиняемый вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества.

На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже его рыночной стоимости. В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ.

4 июля 2023 года гособвинитель просил признать Олега Лагоду виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбывание наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должность главы муниципального образования на срок 2 года.

Ранее адвокаты бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды попросили оправдать подзащитного.