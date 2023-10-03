Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву стало плохо в зале суда

Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву стало плохо в зале Ленинского районного суда, заседание которого проходило в Барнауле. Об этом сообщил НГС. Подсудимый пожаловался на плохое самочувствие. Результаты измерения давления показали, что верхнее давление составляет 180 мм ртутного столба. В связи с этим, бывшему прокурору вызвали скорая помощь.

На сегодняшний день было запланировано проведение допроса трех ключевых свидетелей по данному делу.

Напомним, что Владимир Фалилеев подозревается в получении взятки, якобы экс-прокурор получал денежные вознаграждения и подарки от одного из новосибирских бизнесменов. О задержании бывшего прокурора Новосибирской области стало известно 16 февраля 2022 года. Кроме Фалилеева, были задержаны его бывший заместитель Андрей Турбин и коммерсант Сергей Белоус.

Еще одно громкое разбирательство вокруг прокурора было связано с его нежеланием покидать служебное жильё по истечению срока полномочий. Квартира площадью 125 «квадратов» стала поводом для судебных разбирательств по иску областной прокуратуры. По решению суда, в апреле прошлого года семья экс-прокурора окончательно утратила право занимать жилое помещение.

Ранее редакция сообщала о том, что Михаил Колмогоров предстал пред судом в Новосибирске.